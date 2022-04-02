«Сельта» — «Реал»: Бензема с пенальти вывел «сливочных» вперёд

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Сельта» принимает «Реал».
Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте пенальти в ворота «Сельты» реализовал нападающий «Реала» Карим Бензема.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом Помогают ему ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. В роли резервного рефери выступает Хосе Алехандро Лусена.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сельта» — «Реал».
Мадридский «Реал» в 29 матчах набрал 66 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (36) — на 11-м месте. В тройку лидеров входят «Севилья» (57) и «Барселона» (54). Действующим чемпионом страны является мадридский «Атлетико».
- 2 апреля 2022
-
20:13
-
20:12
-
20:10
-
20:07
-
20:05
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:45
-
19:44
-
19:40
-
19:34
-
19:29
-
19:27
-
19:23
-
19:17
-
19:17
-
19:16
-
19:11
-
19:09
-
19:01
-
18:55
-
18:51
-
18:50
-
18:47
-
18:43
-
18:36
-
18:35
-
18:27
-
18:27
-
18:24
-
18:20
-
18:15
-
17:56
-
17:52