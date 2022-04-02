Экс-президент «Локо» предположил, почему «Спартак» отказывается играть в снегопад
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением, почему московский «Спартак» отказывается играть с железнодорожниками в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Поле «РЖД Арены» засыпало снегом.
«Спартак» не боится проиграть: просто думают, что они гораздо техничнее — им нужна скорость. На этом поле будет битва единоборств, в которых «Локомотив» всегда будет сильнее. Поэтому в «Спартаке» хотят сыграть в хорошую погоду — на это и рассчитывают», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Матч «Локомотив» — «Спартак» должен был начаться в 19:30 мск. Однако решение о начале встречи было перенесено из-за снегопада в Москве. В «Спартаке» заявили, что беспокоятся за здоровье футболистов.
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