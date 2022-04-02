«Реал» обыграл «Сельту» в матче Примеры. Бензема пробил три пенальти за игру

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Сельта» принимала «Реал». Гости одержали победу — 2:1.



На 19-й минуте пенальти в ворота «Сельты» реализовал нападающий «Реала» Карим Бензема. На 52-й минуте счёт сравнял нападающий хозяев Нолито, ему ассистировал Хавьер Галан.

На 64-й минуте Карим Бензема имел возможность оформить дубль с пенальти, но форвард не смог реализовать 11-метровый. Тем не менее через пять минут французу удалось забить с «точки».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Помогали ему ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. В роли резервного рефери выступал Хосе Алехандро Лусена.



Мадридский «Реал» в 30 матчах набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (36) — на 11-м месте. В тройку лидеров входят «Севилья» (57) и «Барселона» (54). Действующим чемпионом страны является мадридский «Атлетико».

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