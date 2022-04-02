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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лестером» в матче 31-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лестером» в матче 31-го тура АПЛ
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Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Команды сыграли вничью – 1:1.

Счёт был открыт во втором тайме. На 63-й минуте отличился нападающий «лис» Келечи Ихеаначо, ему ассистировал Джеймс Мэддисон. Через три минуты полузащитник «МЮ» Фред забил ответный мяч.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Андре Марринер. Ему помогали ассистенты Даррен Кэнн и Иан Хассин. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.

После 30 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 51 очко. «Лестер» с 37 очками находится на 9-й строчке в таблице.

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Англия - Премьер-лига. 31-й тур
02 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Лестер Сити
Лестер
0:1 Ихеаначо – 63'   1:1 Фред – 66'
Комментарии
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