Ваноли: одна победа за пять игр? Обращаю внимание на то, чтобы у «Спартака» было своё лицо

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о поражении в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Не согласен, что мы играли плохо тактически. В первом тайме ситуация была для всех одинаковой. Во втором нужно было лучше играть с мячом. Нам не удалось забить, но не могу согласиться, что «Локомотив» имел больше моментов.



Давление — часть моей работы. Оно всегда есть, особенно в таких клубах. Я обращаю внимание на то, чтобы у команды было своё лицо. Нам было непросто, непростой календарь. Но в этой игре перед пропущенным голом мы не так хорошо контролировали игру. Нам нужно улучшать это», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).