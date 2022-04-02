Лука Каттани: «Спартак» не может каждый раз говорить, что проиграл из-за судейства

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал поражение команды от «Локомотива» (0:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Сегодня не буду говорить о судействе. Мне нечего говорить. Не тот случай, чтобы говорить о судействе. Мы не можем каждый раз говорить, что проиграли из-за судьи. По-моему, сегодня судья провёл хороший матч. Он был ответственным, когда были проблемы с полем. Мы проиграли, потому что «Локомотив» играл лучше. Да! Лучше! Они забили гол!» — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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