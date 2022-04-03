Гвардиола поделился ожиданиями перед предстоящим матчем «Манчестер Сити» с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о предстоящем матче с «Ливерпулем» в 32-м туре английской Премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье, 10 апреля, в 18:30 мск на стадионе «Этихад» в Манчестере.
«В следующем матче встретимся с «Ливерпулем». Знаем, что они хотят победить почти во всех оставшихся играх — надеюсь, не в следующей, — но мы постараемся сделать то же самое. Когда команда борется за титул в мае, это означает, что она провела невероятный сезон, много работает и делает это постоянно. Соперник достаточно сильный, они сказали, что мы проведем достойную битву, и мы это принимаем. Сейчас каждая игра будет такой» — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 73 очка, «Ливерпуль» — второе (72).
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