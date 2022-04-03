Гвардиола — о победе «МС» над «Бёрнли»: из-за высокой травы нам было непросто

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды над «Бёрнли» (2:0) в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы приехали за победой и смогли добиться её. После паузы на матчи сборных никогда не знаешь, что может произойти. Из-за высокой травы было непросто, но мы адаптировались к полю. Забить гол на пятой минуте было важно, но оставалось играть ещё 85 минут.
Во втором тайме соперник стал больше давить и действовать агрессивнее. Наша ситуация осложнялась тем, что мы не забили третий мяч. Здорово претендовать на титул, именно в таком положении ты и хочешь быть в апреле и мае. Вот за что мы боролись последние 10-11 месяцев», – цитирует Гвардиолу BBC со ссылкой на Sky Sports.
После 30 матчей «горожане» занимают первое место в АПЛ, имея в своём активе 73 очка. «Бёрнли» (28) находится на 19-й строчке. На счету команды 21 балл.
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