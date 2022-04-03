«ПСЖ» готов отдать Мбаппе капитанскую повязку, чтобы убедить игрока остаться

«Пари Сен-Жермен» по-прежнему преследует идею сохранения в своём составе форварда Килиана Мбаппе. В парижском клубе готовы отдать 23-летнему французу капитанскую повязку, чтобы убедить его остаться, информирует Infos-sport со ссылкой на L’Equipe.

Согласно сведениям источника, нынешний капитан «ПСЖ» Маркиньос подвергся критике после вылета клуба из Лиги чемпионов. Его лидерские качества не устраивают руководство, поэтому капитанская повязка может стать аргументом парижан в переговорах по поводу пролонгации контракта с Мбаппе.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 26 голов и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за французский «ПСЖ». Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 160 млн.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».