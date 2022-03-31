Роналдиньо: думаю, Мбаппе останется. Три лучших игрока мира вместе — это хотят видеть все

Бывший игрок «ПСЖ» и «Барселоны» Роналдиньо высказался о будущем нападающего парижан Килиана Мбаппе.

«Да, я думаю, он останется. Но в футболе многие вещи происходит так быстро… Но втроём (с Месси и Неймаром) они могут сделать что-то прекрасное.

Посоветовал бы ему продлить контракт? Я хочу видеть всех своих друзей счастливыми, где бы они ни находились. Но если они останутся втроём, это будет фантастика для всех, кто любит футбол. Три лучших игрока мира вместе — вот что хотят видеть все любители футбола», — приводит слова бразильца AS.

Карьера Роналдиньо длилась с 1998 по 2015 год. Среди достижений бразильца можно выделить победы на чемпионате мира 2002 года в Южной Корее и Японии, в Кубке Америки 1999 года в Парагвае и в Лиге чемпионов в 2006 году. В 2005-м бразилец получил награду «Золотой мяч».