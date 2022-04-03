Баженов — о «Спартаке»: после 8-го места думал, что хуже уже не будет. А сейчас 10-е

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал поражение «Спартака» в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).
«Результат дерби для «Спартак» неудачный, а «Локомотив» я поздравляю. Закономерен ли результат? Нет, я бы так не сказал. Наверное, закономерна была бы ничья.
«Спартак» играл на контратаках, а «Локомотив» больше держал мяч. В итоге решило всё индивидуальное мастерство. Что делать с Ваноли? Дальше тренировать — ещё больше и усерднее. Включать внутренние резервы, находить правильные слова и заниматься своим делом.
Сезон был провален ещё до зимней паузы. Не нужно тут искать каких-то иллюзий. Игра на Кубок важна, но и в чемпионате необходимо побеждать. Я почему-то думал, что после восьмого места хуже уже не будет. А сейчас уже 10 место. Оказывается и такое бывает. Всё в их руках», — сказал Никита Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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- 3 апреля 2022
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