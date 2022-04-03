Баженов — о «Спартаке»: после 8-го места думал, что хуже уже не будет. А сейчас 10-е

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал поражение «Спартака» в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«Результат дерби для «Спартак» неудачный, а «Локомотив» я поздравляю. Закономерен ли результат? Нет, я бы так не сказал. Наверное, закономерна была бы ничья.



«Спартак» играл на контратаках, а «Локомотив» больше держал мяч. В итоге решило всё индивидуальное мастерство. Что делать с Ваноли? Дальше тренировать — ещё больше и усерднее. Включать внутренние резервы, находить правильные слова и заниматься своим делом.



Сезон был провален ещё до зимней паузы. Не нужно тут искать каких-то иллюзий. Игра на Кубок важна, но и в чемпионате необходимо побеждать. Я почему-то думал, что после восьмого места хуже уже не будет. А сейчас уже 10 место. Оказывается и такое бывает. Всё в их руках», — сказал Никита Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».



