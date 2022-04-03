«Спартак»: неудачу в дерби с «Локомотивом» нельзя оправдать спорными судейскими решениями

Московский «Спартак» на своём официальном сайте в отчёте по матчу 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) обратил внимание общественности на судейские решения.

«Матч в Черкизове мог не состояться из-за снегопада, который совсем не по-апрельски обрушился на Москву. За час до изначально запланированного стартового свистка арбитр и представители команд совещались в центре поля, а вокруг них суетились работники арены с лопатами.

В итоге Сергей Карасёв дал организаторам дополнительный час на то, чтобы привести газон в должный вид. Получилось лишь отчасти, так как снег идти не переставал. И все же встречу решено было провести.

При этом, что важно, РФС на своем официальном сайте заранее объявил: «Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий».

Тем удивительнее, что незадолго до перерыва именно после вмешательства ВАРа Карасёв отменил гол Промеса, протолкнувшего мяч мимо Худякова после заброса от Бакаева.

Наверняка у федерации в очередной раз найдется убедительное объяснение произошедшему. Не исключено также, что грубейший фол Бека-Бека против Мартинса признают в итоге достойным красной карточки. А не желтой, которую показал французу Карасёв. Вот только «Спартаку» от этого легче не станет, очков это не добавит.

Понятно, что неудачу на «РЖД Арене» нельзя оправдать спорными судейскими решениями. К сожалению, на раскисшем от мокрого снега поле у нашей команды мало что получалось в атаке», — написала пресс-служба «Спартака».

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