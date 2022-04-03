Арбитр Федотов объяснил, почему у «Краснодара» не удалили Кривцова в матче с «Динамо»

Арбитр Игорь Федотов высказался по поводу решения судьи Алексея Сухого не удалять полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0, идёт первый тайм).



«Вторая жёлтая карточка должна быть железобетонной. Кривцов во втором эпизоде играл в мяч, потом был контакт. Да, шипы открытые, но для второй жёлтой карточки этого маловато — должно быть что-то большее. Если бы у игрока не было карточки, то Сухой мог бы её показать. Для второй же немного не хватает. Что касается первой жёлтой, то там вопросов нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо». «Динамо» набрало 43 очка в 22 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (36) — на 6-м месте.