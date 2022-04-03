Испанский арбитр показал четыре жёлтые карточки за секунду. Видео

Известный испанский арбитр Матеу Лаос показал четыре жёлтые карточки за секунду в матче Ла Лиги «Хетафе» — «Мальорка» (1:0).

Испанский арбитр показал 4 жёлтые карточки за секунду

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Напомним, 2 апреля на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в матче 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» принимал «Мальорку». Хозяева одержали победу – 1:0.



Поражение «Мальорки» в матче с «Хетафе» стало для команды седьмым подряд в чемпионате Испании.

После 30 сыгранных туров «Хетафе» располагается на 14-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 32 очка. «Мальорка» (26) – на 18-й строчке.

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