Испанский арбитр показал четыре жёлтые карточки за секунду. Видео

Известный испанский арбитр Матеу Лаос показал четыре жёлтые карточки за секунду в матче Ла Лиги «Хетафе» — «Мальорка» (1:0).
Испанский арбитр показал 4 жёлтые карточки за секунду
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Напомним, 2 апреля на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в матче 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» принимал «Мальорку». Хозяева одержали победу – 1:0.
Поражение «Мальорки» в матче с «Хетафе» стало для команды седьмым подряд в чемпионате Испании.
После 30 сыгранных туров «Хетафе» располагается на 14-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 32 очка. «Мальорка» (26) – на 18-й строчке.
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