Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хетафе» обыграл «Мальорку», нанеся ей седьмое поражение в Примере подряд

«Хетафе» обыграл «Мальорку», нанеся ей седьмое поражение в Примере подряд
Комментарии

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» принимал «Мальорку». Хозяева одержали победу – 1:0.

На 63-й минуте вторую жёлтую карточку заработал защитник гостей Франко Руссо. На 65-й минуте форвард «Хетафе» Энес Унал имел возможность вывести свою команду вперёд, но не смог реализовать 11-метровый.

Удаление Руссо:

Единственный гол в матче забил нападающий Борха Майораль, ему ассистировал Гонсало Вильяр дель Фрайле.

Победный мяч Майораля:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Отметим, что поражение «Мальорки» в матче с «Хетафе» стало для команды седьмым подряд в чемпионате Испании.

После 30 сыгранных туров «Хетафе» располагается на 14-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 32 очка. «Мальорка» (26) – на 18-й строчке.

Испания - Примера. 30-й тур
02 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Майораль – 82'
Удаления: нет / Руссо – 63'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022