«Хетафе» обыграл «Мальорку», нанеся ей седьмое поражение в Примере подряд

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» принимал «Мальорку». Хозяева одержали победу – 1:0.
На 63-й минуте вторую жёлтую карточку заработал защитник гостей Франко Руссо. На 65-й минуте форвард «Хетафе» Энес Унал имел возможность вывести свою команду вперёд, но не смог реализовать 11-метровый.
Единственный гол в матче забил нападающий Борха Майораль, ему ассистировал Гонсало Вильяр дель Фрайле.
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Отметим, что поражение «Мальорки» в матче с «Хетафе» стало для команды седьмым подряд в чемпионате Испании.
После 30 сыгранных туров «Хетафе» располагается на 14-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 32 очка. «Мальорка» (26) – на 18-й строчке.
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