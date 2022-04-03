«Селтик» обыграл «Рейнджерс». Матч останавливали из-за поведения фанатов

Сегодня, 3 апреля, в матче 32-го тура чемпионата Шотландии состоялось классическое дерби «Рейнджерс» — «Селтик». Игра проходила на стадионе «Айброкс» (Глазго, Шотландия) и завершилась победой «Селтика» со счётом 2:1.
Счёт на третьей минуте матча открыл полузащитник «Рейнджерс» Аарон Рэмси, однако уже на седьмой минуте Томас Рогич восстановил равновесие. Решающий гол был забит на 43-й минуте, его автором стал защитник «Селтика» Кэмерон Картер-Викерс. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «кельтов».
Примечательно, что арбитр приостанавливал матч из-за поведения болельщиков на трибунах. Начало второго тайма было отложено из-за брошенной стеклянной бутылки, которая разбилась в штрафной площади голкипера «Селтика» Джо Харта.
«Селтик» набрал 79 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии. «Рейнджерс» (73) – на втором месте.
- 3 апреля 2022
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