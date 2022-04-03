Президент «Урала» — после матча с ЦСКА: судья — козёл! У нас судят козлы
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от работы главного арбитра Игоря Панина в игре с ЦСКА (2:2).
«Ничего не могу сказать! Ну судья козёл потому что! У нас судят козлы. Я не знаю, что с этим делать. Вы же сами всё видите. Что вы хотите, чтобы я поматерился? У меня и так настроения нет.
Как это решать? Я не знаю, как решать. Я, что ли, этими козлами руковожу? Не я же ими руковожу. Есть руководители, пускай они решают. Он же пошёл смотреть! Мне он сейчас говорит, что там было лёгкое касание… Ну касание-то было. Неудобно было ему передачу отдавать. Он бы отдал передачу и, может, залетело бы. Какая разница — лёгкое или сильное. Разницы же нету», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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