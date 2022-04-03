Ушаков: пенальти в ворота ЦСКА не было. Гогличидзе упал в криках, выпрашивал

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков прокомментировал эпизоды, которые произошли в концовке матча 23-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2). Сперва в ворота екатеринбуржцев был назначен пенальти за фол на Ушакове, а затем уже футболисты «Урала» претендовали на одиннадцатиметровый удар. Они посчитали, что Ушаков нарушал правила.



«Эпизод с моим пенальти — точно фол. Обыграл, убрал на резком движении. Фол. А с пенальти в наши ворота, который мог бы быть, я считаю, пенальти не было. В наше время есть VAR. Любое касание — это уже боязнь. Слава богу, что так получилось. Как всё произошло? Он ударил. Той же ногой, которой бил, об меня зацепился. Упал в криках, выпрашивал пенальти. Всё нормально. Я был уверен, что это не пенальти. Конечно, я благодарен, что всё так произошло. Видел в 10 метрах сам, что пенальти не было, поэтому был спокоен. На правом фланге стоял.



Слишком агрессивно играл? Я всегда настроен. Когда дали шанс, надо было им воспользоваться. Слава богу, что всё получилось. Хотелось бы сказать спасибо врачам, которые меня вылечили. Я год не играл до этого матча. Эдуарду Николаевичу Безуглову, реабилитологу Игорю Степанову, моей семье, девушке. Всем спасибо за поддержку! Всё получилось шикарно. Бог меня вознаградил!» — передаёт слова Ушакова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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