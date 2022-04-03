«Бетис» разгромил «Осасуну» и сократил отставание от «Барселоны» до одного очка

Сегодня, 3 апреля, состоялся матч в рамках 30-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Осасуной». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу севильцев.
Счёт в игре спустя 34 минуты после стартового свистка открыл Хуанми.
В добавленное к первому тайму время Хуанми оформил дубль.
Во втором тайме Анте Будимир сократил разницу в счёте.
На 82-й минуте Вильям Карвалью забил третий гол своей команды.
Через четыре минуты Алекс Морено довёл счёт до разгромного — 4:1.
Видео гола Алекса Морено с передачи Хуанми:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
После этой игры «Бетис» укрепился на пятом месте. Севильцы отстают от «Барселоны» (54) на одно очко.
- 3 апреля 2022
-
20:27
-
20:10
-
19:59
-
19:57
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:46
-
19:46
-
19:43
-
19:40
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:31
-
19:25
-
19:25
-
19:23
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:12
-
19:11
-
19:09
-
19:05
-
19:01
-
18:59
-
18:58
-
18:51
-
18:50
-
18:47
-
18:39
-
18:35
-
18:30
-
18:29