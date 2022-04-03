«Бетис» разгромил «Осасуну» и сократил отставание от «Барселоны» до одного очка

Сегодня, 3 апреля, состоялся матч в рамках 30-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Осасуной». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу севильцев.

Счёт в игре спустя 34 минуты после стартового свистка открыл Хуанми.

Первый гол Хуанми:

В добавленное к первому тайму время Хуанми оформил дубль.

Дубль Хуанми:

Во втором тайме Анте Будимир сократил разницу в счёте.

Видео гола Будимира:

На 82-й минуте Вильям Карвалью забил третий гол своей команды.

Видео гола Карвальо:

Через четыре минуты Алекс Морено довёл счёт до разгромного — 4:1.

Видео гола Алекса Морено с передачи Хуанми:

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После этой игры «Бетис» укрепился на пятом месте. Севильцы отстают от «Барселоны» (54) на одно очко.