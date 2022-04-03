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«Бетис» разгромил «Осасуну» и сократил отставание от «Барселоны» до одного очка

«Бетис» разгромил «Осасуну» и сократил отставание от «Барселоны» до одного очка
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Сегодня, 3 апреля, состоялся матч в рамках 30-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Осасуной». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу севильцев.

Счёт в игре спустя 34 минуты после стартового свистка открыл Хуанми.

Первый гол Хуанми:

В добавленное к первому тайму время Хуанми оформил дубль.

Дубль Хуанми:

Во втором тайме Анте Будимир сократил разницу в счёте.

Видео гола Будимира:

На 82-й минуте Вильям Карвалью забил третий гол своей команды.

Видео гола Карвальо:

Через четыре минуты Алекс Морено довёл счёт до разгромного — 4:1.

Видео гола Алекса Морено с передачи Хуанми:

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После этой игры «Бетис» укрепился на пятом месте. Севильцы отстают от «Барселоны» (54) на одно очко.

Испания - Примера. 30-й тур
03 апреля 2022, воскресенье. 17:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
4 : 1
Осасуна
Памплона
1:0 Хуанми – 34'   2:0 Хуанми – 45+1'   2:1 Будимир – 65'   3:1 Карвалью – 82'   4:1 Морено – 88'
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