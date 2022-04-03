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Гол Мхитаряна принёс «Роме» победу над «Сампдорией»

Гол Мхитаряна принёс «Роме» победу над «Сампдорией»
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Сегодня, 3 апреля, в рамках 31-го тура итальянской Серии А на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе «Сампдория» встречалась с «Ромой». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 1:0.

Единственный гол на 27-й минуте записал на свой счёт армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян.

Победа позволила «Роме» набрать 54 очка и подняться на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии. «Сампдория» с 29 очками располагается на 16-й позиции. Лидером соревнований является «Милан», набравший 66 очков в 30 матчах.

33-летний Мхитарян в 28 матчах чемпионата Италии забил три гола и отдал пять результативных передач. Соглашение полузащитника с итальянской командой истекает в конце нынешнего сезона.

Италия - Серия А. 31-й тур
03 апреля 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
0 : 1
Рома
Рим
0:1 Мхитарян – 27'
Комментарии
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