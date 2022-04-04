Месси, Мбаппе и Неймар впервые забили в одном матче

Нападающие «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар впервые забили в одном матче.



Сегодня, 4 апреля, завершился матч 30-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Лорьяном». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу парижан.



Счёт в игре на 12-й минуте открыл Неймар после паса Килиана Мбаппе. Затем голом отметился сам Килиан, ему ассистировал Идрисса Гейе. Во втором тайме игрок гостей Теремас Моффи сумел сократить разницу в счёте. Затем голом снова отметился Мбаппе, на 73-й минуте счёт до разгромного довёл Лионель Месси, а на последней минуте Неймар установил итоговый результат — 5:1.

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По итогам 30 туров подопечные Маурисио Почеттино лидируют в национальном первенстве с 68 очками в активе.