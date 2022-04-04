Черчесов прокомментировал ничью с «Академией Пушкаша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказал мнение по поводу ничьи с «Академией Пушкаша» после матча 26-го тура чемпионата Венгрии 2:2.
«В целом я недоволен, поскольку мы вели 2:0 и не смогли победить. Конечно, соперник тоже мог выиграть – они великолепно играли во второй половине второго тайма и неслучайно идут вторыми в таблице.
Обе команды играли с желанием, но допускали ошибки – такое бывает после перерыва на матчи сборных.
Футбол таков, что, ведя 2:0, ты думаешь, что этого достаточно, но сегодня мы увидели, что это не так. К сожалению, после своего второго гола мы потеряли концентрацию, соперник это почувствовал и забил дважды. Нам нужно извлечь урок и сбалансировать игру.
В принципе, ничья – справедливый результат, но огорчает то, что мы упустили победу, ведя с преимуществом в два гола. Мы хотели большего, приезжали сюда за победой, но уезжаем с одним очком.
Но мы по-прежнему лидирует в чемпионате с отрывом в 7 очков. Хотим снова стать чемпионами», – приводит слова Черчесова пресс-служба «Ференцвароша».
«Ференцварош» продлил беспроигрышную серию до семи матчей. Команда продолжает лидировать в чемпионате Венгрии, набрав 53 очка. «Академия Пушкаша» занимает второе место с 46 очками.
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