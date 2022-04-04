Джейми Каррагер высказался, каких игроков стоит приобрести «Арсеналу»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о том, какие игроки смогли бы усилить нынешний состав лондонского «Арсенала».
«Когда Клопп впервые пришёл в «Ливерпуль», они не выигрывали, но в них была энергия, и вам нравилось то, что вы смотрели. Вам нравился ваш менеджер, и вам нравилась ваша команда.
Если вы посмотрите на другие клубы, то увидите, что им не нравятся менеджер и команда, и в этом нет ничего. Прямо сейчас «Арсенал», возможно, ничего не выигрывает, но я уверен, что, наблюдая за этими молодыми игроками, вы можете что-то упустить как болельщик.
Если сравнить это с тем, что Клопп сделал в «Ливерпуле», то «Арсенал» находится на этапе, когда у них нет Криштиану Роналду или Гарри Кейна. В следующие два или три трансфера для «Арсенала» должны быть подписаны игроки уровня Алисона или Вирджила ван Дейка, подписания, которые переведут вас от борьбы за четвёрку лучших к тому уровню, где вы соревнуетесь с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси».
Им нужны эти две или три звезды, потому что у них есть действительно хорошая команда с хорошим тренером. У них есть хорошие молодые игроки, но этого никогда не будет достаточно», — цитирует Каррагера SkySports.
- 4 апреля 2022
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