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Ловчев: трансферы «Спартака» — Кофрие и Хендрикс. Это Малком и Ловрен, что ли?

Ловчев: трансферы «Спартака» — Кофрие и Хендрикс. Это Малком и Ловрен, что ли?
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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о приобретениях московского «Спартака» и сравнил их с трансферами «Зенита».

«Чтобы ведущие клубы конкурировали с «Зенитом», необходимо иметь хороших игроков. У «Спартака» трансферы — Кофрие и Хендрикс — это Малком и Ловрен, что ли? Эти люди и рядом не стояли. Сейчас все требуют с Ваноли. Купите ему игроков, а потом увидим: сможет ли он сделать хорошую команду или нет. А когда там есть Рассказов, Маслов и пошли по списку. Там человека четыре для задач, которые «Спартак» ставит в 100-летие: чемпионами стать и так далее», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что Хендрикс, выступающий в аренде в «Фейеноорде», не хочет возвращаться в «Спартак».

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