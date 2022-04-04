Ловчев: у «Зенита» нет соперников. Могут валять дурака, а потом обыгрывают «Спартак» 7:1
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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от развязки борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
«Никаких сомнений нет, что «Зенит» станет чемпионом. Единственным соперником в нашем чемпионате сейчас является сам «Зенит»: они могут валять дурака два матча, как это было с Тулой, а затем, когда нужно что-то доказать руководству и Газпрому, обыгрывают «Спартак» 7:1 и «Динамо» 4:0. Если заложить в компьютер мастерство футболистов «Динамо» и «Зенита», то будут две большие разницы. В «Динамо» хорошо работает тренер с молодыми ребятами: он сделал структуру и команду, но по уровню мастерства они однозначно не дотягивают до «Зенита», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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