Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В батумском «Динамо» высказались о возможном переходе Кварацхелии в «Милан» или «Арсенал»

В батумском «Динамо» высказались о возможном переходе Кварацхелии в «Милан» или «Арсенал»
Комментарии

Президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе высказался о возможном переходе экс-полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии в «Милан» или «Арсенал».

«Что касается того, что наш клуб может стать для Хвичи трамплином на пути к «Милану», «Арсеналу» или «Наполи», то на сегодня Кварацхелия — игрок «Динамо». Я думаю только о том, чтобы он полностью реализовал себя здесь. Получит ли что-то «Рубин» в случае продажи Хвичи за рубеж? Это вопрос к Мамуке (Джугели – агенту футболиста. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Беридзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пукшанским.

Напомним, Кварацхелия перешёл в «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. Весной 2022 года Хвича расторг контракт с казанским клубом по обоюдному согласию сторон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего хавбека в € 16 млн.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

«Все вопросы к Мамуке». Как же Кварацхелия променял «Рубин» на Батуми? «Все вопросы к Мамуке». Как же Кварацхелия променял «Рубин» на Батуми?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022