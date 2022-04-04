В батумском «Динамо» высказались о возможном переходе Кварацхелии в «Милан» или «Арсенал»

Президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе высказался о возможном переходе экс-полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии в «Милан» или «Арсенал».

«Что касается того, что наш клуб может стать для Хвичи трамплином на пути к «Милану», «Арсеналу» или «Наполи», то на сегодня Кварацхелия — игрок «Динамо». Я думаю только о том, чтобы он полностью реализовал себя здесь. Получит ли что-то «Рубин» в случае продажи Хвичи за рубеж? Это вопрос к Мамуке (Джугели – агенту футболиста. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Беридзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пукшанским.

Напомним, Кварацхелия перешёл в «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. Весной 2022 года Хвича расторг контракт с казанским клубом по обоюдному согласию сторон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего хавбека в € 16 млн.

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