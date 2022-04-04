Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» психанул. «Челси» тоже. Разбор 31-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» психанул. «Челси» тоже. Разбор 31-го тура АПЛ
Комментарии

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 31-й тур АПЛ сезона-2021/2022 и не только. «Манчестер Сити» спокойно разобрался с «Бёрнли», Стерлинг сделал два голевых паса. «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд», а Жота снова забил головой. «Тоттенхэм» разгромил «Ньюкасл», забили даже Роял и Доэрти. «МЮ» уныло потерял очки с «Лестером», а «Челси» провалился с «Брентфордом».

Таймкоды:

0:00 – Привет, традиции!
0:52 – Что делает Жоту особенным?
11:40 – Сомнения по пенальти и элитный Тьяго
17:27 – Долго разбираемся, как Тухель накосячил
34:53 – Митинг фанатов «Челси» и песня Боба Марли
39:42 – У Стерлинга две голевые (да, это правда) + промахи Жезуса
48:42 – Что вообще с позицией Бруну?
55:22 – Как же похорошел «Тоттенхэм»!
1:03:19 – #НеАнглия
1:08:51 – Самый странный пенальти выходных

Подкаст о людях, которые изменили АПЛ

Кирилл разбирает матч «Ювентуса» с «Интером» и 3 пенальти «Реала»

Гриша следит за последними новостями в «Телеграме»

Слушайте там, где удобно:

в iTunes

в Google Podcasts

в «СберЗвук»

в приложениях Android

 в «Яндекс. Музыке»

в плеере TuneIn

в плеере Castboх

в плеере Podster

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022