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Гол сына Симеоне принёс «Вероне» победу в матче Серии А с «Дженоа»

Гол сына Симеоне принёс «Вероне» победу в матче Серии А с «Дженоа»
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В матче 31-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Верона» принимала «Дженоа». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На пятой минуте встречи счёт открыл нападающий «Вероны» Джованни Симеоне. Результативную передачу отдал полузащитник хозяев Даниел Беса.

«Верона» набрала 45 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022. «Дженоа» (22) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (66). Действующий чемпион Италии — «Интер».

В следующем туре итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Верона» на выезде сыграет с миланским «Интером», а «Дженоа» на своём поле примет римский «Лацио».

Италия - Серия А. 31-й тур
04 апреля 2022, понедельник. 19:30 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Симеоне – 5'
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