Гол сына Симеоне принёс «Вероне» победу в матче Серии А с «Дженоа»
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В матче 31-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Верона» принимала «Дженоа». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На пятой минуте встречи счёт открыл нападающий «Вероны» Джованни Симеоне. Результативную передачу отдал полузащитник хозяев Даниел Беса.
«Верона» набрала 45 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022. «Дженоа» (22) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (66). Действующий чемпион Италии — «Интер».
В следующем туре итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Верона» на выезде сыграет с миланским «Интером», а «Дженоа» на своём поле примет римский «Лацио».
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