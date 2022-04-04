Гол сына Симеоне принёс «Вероне» победу в матче Серии А с «Дженоа»

В матче 31-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Верона» принимала «Дженоа». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На пятой минуте встречи счёт открыл нападающий «Вероны» Джованни Симеоне. Результативную передачу отдал полузащитник хозяев Даниел Беса.



«Верона» набрала 45 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022. «Дженоа» (22) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (66). Действующий чемпион Италии — «Интер».



В следующем туре итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Верона» на выезде сыграет с миланским «Интером», а «Дженоа» на своём поле примет римский «Лацио».