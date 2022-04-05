Юрий Жирков объяснил, почему не получилось перейти из «Челси» в «Спартак»
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Бывший защитник лондонского «Челси» Юрий Жирков вспомнил, почему сорвался его переход из английской команды в московский «Спартак».
«Последние четыре тура в моём последнем сезоне в Англии я вообще не выходил на поле. Да и бытовые проблемы были, и я хотел вернуться в Россию. Почему не отпустили в «Спартак» – не знаю. Может, «Анжи» больше денег давал. Перешёл в «Анжи» из-за знакомства Романа Абрамовича и Германа Ткаченко? Думаю, Сулейман Керимов и Роман Абрамович тоже общаются: это могло повлиять. Может, повлияло, что я раньше играл за ЦСКА», — сказал Жирков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
38-летний Жирков играл в составе лондонского «Челси» с 2009 по 2011 год.
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