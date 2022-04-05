Юрий Жирков вспомнил, как обыгрывал Абрамовича в настольный теннис

Бывший защитник «Челси» Юрий Жирков рассказал, как играл в настольный теннис с владельцем клуба Романом Абрамовичем.
«Конечно, пересекались с Абрамовичем в Англии. Заходил к нам в раздевалку после игр. Да и на базу приезжал. Даже в настольный теннис играли. В порядке ли он? Да, хорош. Но меня не обыгрывал (смеётся).
Абрамович скромный, тихий и чуть ли не застенчивый. Не похож на миллиардера — такое ощущение возникало даже просто по общению. Ну и для человека, который имеет много денег, одевается очень скромно.
Если говорили, то просто, как дела. Моя супруга спрашивала: «Нам нужно найти водителя – может, как-то поможете?» Абрамович уточнял: «У тебя права есть?» Жена ответила, что есть, а Роман Аркадьевич такой: «Садись и езжай». Найти водителя в другой стране очень тяжело. Да и по квартире обращались к Марине Грановской… Она нам сказала: «В Лондоне много офисов, которые сдают, – пойдите и там снимите». Когда я уже ушёл из «Челси», мне Иванович рассказывал, что через год-полтора всё изменилось – условия для иностранцев стали лучше», — сказал Жирков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 5 апреля 2022
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