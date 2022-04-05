Полузащитник «Рубина» завершит сезон в «Сеуле»

Южнокорейский клуб «Сеул» объявил о заключении контракта с полузащитником Хваном Ин Бёмом. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях. 25-летний футболист будет выступать за команду до конца нынешнего сезона.

«Сеул» — один из крупнейших клубов в Корее. Я хочу сыграть за него как можно скорее», — приводит слова Ин Бёма пресс-служба.

Напомним, права на Ин Бёма принадлежат казанскому «Рубину». 3 апреля полузащитник приостановил контракт с российской командой по правилам ФИФА.

Ин Бём стал игроком «Рубина» летом 2020 года, перейдя из «Ванкувера» за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне южнокорейский игрок в 17 матчах Российской Премьер-Лиги забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение Ин Бёма с российским клубом истекает в 2023 году.

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