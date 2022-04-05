Червиченко: Ларссон — бесполезный игрок для «Спартака», валявший дурака последний год

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход нападающего команды Джордана Ларссона в шведский АИК. Форвард приостановил соглашение с московской командой до конца сезона.
«Абсолютно на сегодняшний день бесполезный для «Спартака» игрок, валявший дурака последний год с целью уйти как можно дешевле. А когда появилась такая возможность, тем более надо бежать. Ничего удивительного. Сожалеть можно только о том, что в своё время не продали за хорошие деньги.
Не думаю, что Джордан вернётся летом. Всё его поведение в последний год заточено на уход как можно дешевле. Видимо, и агент, и папа участвовали в этом деле. Ларссон может вернуться, только если будет принудительная акция: заставят всех ушедших вернуться в свои клубы.
Если есть ощущение, что человек хочет покинуть клуб, надо сразу продавать. Ничего хорошего с этим маринадом не получится. Надо всегда вспоминать ситуацию с Карвальо в ЦСКА, здесь же очередное подтверждение. Они все начинают валять дурака, клуб от этого не выигрывает. Нужно, чтобы кто-то чувствовал момент, игрока. Видимо, несколько опытов «Спартак» ничему не учит. Может, хоть сейчас начнут понимать: если Ларссон является чьим-то любимчиком, он необязательно будет хорошо играть или игрока можно очень удачно продать», — рассказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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