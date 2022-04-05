«Стратегия «Локомотива» остаётся неизменной». В клубе прокомментировали уход Корнетки

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал уход Ларса Корнетки из клуба. Специалист занимал должность руководителя по спорту и развитию.

«Мы признательны Ларсу Корнетке за его вклад в развитие клуба, участие в разработке и реализации нашей стратегии развития. Уход Ларса — обоюдное решение, которое связано с необходимостью адаптации «Локомотива» к текущим условиям. Функционал Ларса переходит к спортивному директору «Локомотива» Томасу Цорну. Клуб продолжит реализацию стратегии, её принципы остаются неизменны», — приводит слова Леонченко официальный сайт «Локомотива».

Стоит напомнить, что Ларс Корнетка в ноябре 2021 года сменил на посту спортивного руководителя другого немецкого специалиста Ральфа Рангника, который стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».

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