Червиченко предположил, почему турецкие СМИ написали, что Абрамович купил «Гёзтепе»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу того, почему турецкие СМИ написали, что владелец «Челси» Роман Абрамович приобрёл «Гёзтепе».



«Либо это своеобразное предложение к покупке, либо они хотели взбодрить своих игроков рассказами, что их сейчас купит богатый дядя. Турки — ребята хитрые во всех планах. Не думаю, что Абрамовичу нужна такая команда — после покупки его не везде поймут. Зачем покупать что-то в Турции? Логичнее, когда человек купит что-либо в своей стране», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее появилась информация, что владелец «Челси» Абрамович согласовал сделку о покупке турецкого клуба. Позже в «Гёзтепе» опровергли эту информацию.