Червиченко предположил, почему турецкие СМИ написали, что Абрамович купил «Гёзтепе»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу того, почему турецкие СМИ написали, что владелец «Челси» Роман Абрамович приобрёл «Гёзтепе».
«Либо это своеобразное предложение к покупке, либо они хотели взбодрить своих игроков рассказами, что их сейчас купит богатый дядя. Турки — ребята хитрые во всех планах. Не думаю, что Абрамовичу нужна такая команда — после покупки его не везде поймут. Зачем покупать что-то в Турции? Логичнее, когда человек купит что-либо в своей стране», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее появилась информация, что владелец «Челси» Абрамович согласовал сделку о покупке турецкого клуба. Позже в «Гёзтепе» опровергли эту информацию.
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