Кондогбиа: в ответном матче между «Атлетико» и «Манчестер Сити» будет совсем другая игра
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29-летний французский хавбек мадридского «Атлетико» Жоффрей Кондогбиа подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (0:1).
«Нам необходимо отойти и проанализировать этот матч. Мы показали свои амбиции и соблюдали план на игру, но «Манчестер Сити» очень неплох. Они действительно знают, как хорошо использовать мяч.
На «Метрополитано» будет совсем другая игра. Мы изучим то, что у нас хорошо получилось в этом матче, постараемся улучшить это и сделаем всё, что в наших силах, чтобы пройти в следующий раунд перед нашими болельщиками», — приводит слова Кондогбиа пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
Напомним, ответный матч между «Атлетико» и «Манчестер Сити» пройдёт в Испании в среду, 13 апреля. Начало – в 22:00 мск.
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