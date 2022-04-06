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«Атлетико» проиграл впервые с 16 февраля

«Атлетико» проиграл впервые с 16 февраля
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В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» Мадрид. Таким образом, подопечные Диего Симеоне потерпел первое поражение с 16 февраля.

В последних 8 матчах мадридцы одержали 7 побед и однажды сыграли вничью. В восьмиматчевой серии «матрасники» обыграли «Осасуну», «Бетис», «Сельту», «Кадис», «Райо Вальекано» и «Алавес» в Ла Лиге. В первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы разошлись миром с «Манчестер Юнайтед», а во второй игре оказались сильнее манкунианцев.

В сегодняшней игре полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне открыл счёт на 70-й минуте. Бельгиец вырвался на ударную позицию после отличной передачи Филипа Фодена и от угла вратарской ударил низом под дальнюю штангу.

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