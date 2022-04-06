«Атлетико» проиграл впервые с 16 февраля
Поделиться
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» Мадрид. Таким образом, подопечные Диего Симеоне потерпел первое поражение с 16 февраля.
В последних 8 матчах мадридцы одержали 7 побед и однажды сыграли вничью. В восьмиматчевой серии «матрасники» обыграли «Осасуну», «Бетис», «Сельту», «Кадис», «Райо Вальекано» и «Алавес» в Ла Лиге. В первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы разошлись миром с «Манчестер Юнайтед», а во второй игре оказались сильнее манкунианцев.
В сегодняшней игре полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне открыл счёт на 70-й минуте. Бельгиец вырвался на ударную позицию после отличной передачи Филипа Фодена и от угла вратарской ударил низом под дальнюю штангу.
Новость по теме«Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» благодаря голу Де Брёйне
Комментарии
- 6 апреля 2022
-
01:46
-
01:44
-
01:32
-
01:26
-
01:18
-
00:57
-
00:54
-
00:42
-
00:31
-
00:30
-
00:22
-
00:22
- 5 апреля 2022
-
23:56
-
23:49
-
23:47
-
23:41
-
23:26
-
23:18
-
23:08
-
23:01
-
22:59
-
22:51
-
22:37
-
22:36
-
22:30
-
22:20
-
21:56
-
21:52
-
21:50
-
21:47
-
21:33
-
21:30
-
21:26
-
21:11
-
20:55
Партнерский контент