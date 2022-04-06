Кассано — об Аллегри: в этом году он провалил все турниры

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о работе главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в текущем сезоне.

«Он боится, что его уволят, потому что в текущем сезоне он провалил все турниры. У Аллегри остались только Кубок Италии и четвёртое место в чемпионате. После такого результата с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов я бы пошёл к Аньелли, чтобы расторгнуть контракт. Сейчас он со мной не разговаривает и не пишет. Думаю, он обиделся», — цитирует Кассано CalcioNews24 со ссылкой на Alla Bobo TV.

После 31-го матча в Серии А «Ювентус» занимает четвёртое место. В активе команды 59 очков. Выступление в ЛЧ туринцы завершили на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей испанскому «Вильярреалу» (1:1, 0:3).

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