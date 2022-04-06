Кассано — об Аллегри: в этом году он провалил все турниры

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о работе главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в текущем сезоне.
«Он боится, что его уволят, потому что в текущем сезоне он провалил все турниры. У Аллегри остались только Кубок Италии и четвёртое место в чемпионате. После такого результата с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов я бы пошёл к Аньелли, чтобы расторгнуть контракт. Сейчас он со мной не разговаривает и не пишет. Думаю, он обиделся», — цитирует Кассано CalcioNews24 со ссылкой на Alla Bobo TV.
После 31-го матча в Серии А «Ювентус» занимает четвёртое место. В активе команды 59 очков. Выступление в ЛЧ туринцы завершили на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей испанскому «Вильярреалу» (1:1, 0:3).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 6 апреля 2022
-
03:09
-
03:01
-
02:24
-
02:23
-
02:05
-
02:03
-
01:46
-
01:44
-
01:32
-
01:26
-
01:18
-
00:57
-
00:54
-
00:42
-
00:31
-
00:30
-
00:22
-
00:22
- 5 апреля 2022
-
23:56
-
23:49
-
23:47
-
23:41
-
23:26
-
23:18
-
23:08
-
23:01
-
22:59
-
22:51
-
22:37
-
22:36
-
22:30
-
22:20
-
21:56
-
21:52
-
21:50