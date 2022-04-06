Депай не попал в заявку «Барселоны» на матч 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом»

«Барселона» опубликовала заявку команды на первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с франкфуртским «Айнтрахтом». нидерландский форвард Мемфис Депай не попал в список каталонской команды.

Заявка «Барселоны»: тер Штеген, Арнау Тенас, Пике, Э. Гарсия, Араухо, Бускетс, Пуч, Нето, Нико, Лангле, Педри, Альба, Ф. де Йонг, Мингеса, Гави, Бальде, Дембеле, Обамеянг, Ферран Торрес, Брейтуэйт, Траоре.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Айнтрахт» — «Барселона» состоится завтра, 7 апреля, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная встреча команд состоится 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Действующий победитель Лиги Европы — «Вильярреал».