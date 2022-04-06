Депай не попал в заявку «Барселоны» на матч 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом»
Поделиться
«Барселона» опубликовала заявку команды на первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с франкфуртским «Айнтрахтом». нидерландский форвард Мемфис Депай не попал в список каталонской команды.
Заявка «Барселоны»: тер Штеген, Арнау Тенас, Пике, Э. Гарсия, Араухо, Бускетс, Пуч, Нето, Нико, Лангле, Педри, Альба, Ф. де Йонг, Мингеса, Гави, Бальде, Дембеле, Обамеянг, Ферран Торрес, Брейтуэйт, Траоре.
Первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Айнтрахт» — «Барселона» состоится завтра, 7 апреля, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная встреча команд состоится 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Действующий победитель Лиги Европы — «Вильярреал».
Комментарии
- 6 апреля 2022
-
12:23
-
12:21
-
12:03
-
11:54
-
11:42
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
11:07
-
10:56
-
10:54
-
10:46
-
10:31
-
10:28
-
10:06
-
10:00
-
09:50
-
09:41
-
09:36
-
09:26
-
09:18
-
08:30
-
08:14
-
07:57
-
07:42
-
07:27
-
07:15
-
04:16
-
03:55
-
03:50
-
03:09
-
03:01
-
02:24
-
02:23
-
02:05
Партнерский контент