Арбитр Федотов: Сухому надо было включать голову, Любимову — не выключать, Панину – найти

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал отстранения судей.



«Отстранение на семь туров – это серьезно. Думаю, и дальше будет рассмотрение этих судей и понижение их статуса. Сухой, скорее всего, не вернётся. Ему уже давали последнее предупреждение, вытаскивая из ФНЛ. Для судейства это непросто, ведь трёх главных арбитров, которые и на VAR работали, выкинули в трубу. Молодым теперь надо сосредоточиться: Фролову, Чистякову и Бобровскому. Это их шанс, но и испытание.



Что касается персоналий, то Сухому надо было включать голову, Любимову — не выключать, а Панину – найти её. Надо же помнить эпизоды из карьеры: Он в такой же ситуации назначал 11-метровый ещё в прошлом году, а сегодня у него, видите ли, лёгкое касание.



То, что я вижу – это только отсутствие профессионализма. Они не умеют обучаться и не понимают, что делают. Любимов пытается копировать Карасёва, а у него не получается, и он начинает умничать. Считает, что выучил правила, нарушает протокол VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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