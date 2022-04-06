«Уфа» оштрафована за задержку матча 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафе «Уфы» за задержку матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).

«В матче «Крылья Советов» — «Уфа» матч был задержан на три минуты по вине ФК «Уфа». «Уфа» оштрафована на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Самарские «Крылья Советов» набрали 32 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49). В следующем туре чемпионата России «Уфа» сыграет с «Сочи», а «Крылья Советов» проведут матч с «Уралом».