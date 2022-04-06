«Балтика» разгромила «Аланию» в матче 31-го тура ФНЛ

Сегодня, 6 апреля, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном в рамках 31-го тура Футбольной национальной лиги «Алания» принимала «Балтику». Гости одержали победу – 3:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте отличился нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев. На 26-й минуте Мусаев сделал дубль.
На 32-й минуте красную карточку получил защитник «Алании» Алексей Татаев. На 52-й минуте хавбек «Балтики» Ильнур Альшин довёл счёт до разгромного.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Сергей Иванов. Ему помогали ассистенты Александр Кудрявцев и Андрей Филипкин. Резервный рефери – Игорь Холин.
После 31 сыгранного тура «Алания» располагается на четвёртом месте в турнирной таблиц ФНЛ, имея в своём активе 52 очка. «Балтика» (46) – на 10-й строчке.
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