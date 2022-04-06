Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» разгромила «Аланию» в матче 31-го тура ФНЛ

«Балтика» разгромила «Аланию» в матче 31-го тура ФНЛ
Комментарии

Сегодня, 6 апреля, на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном в рамках 31-го тура Футбольной национальной лиги «Алания» принимала «Балтику». Гости одержали победу – 3:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте отличился нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев. На 26-й минуте Мусаев сделал дубль.

На 32-й минуте красную карточку получил защитник «Алании» Алексей Татаев. На 52-й минуте хавбек «Балтики» Ильнур Альшин довёл счёт до разгромного.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Сергей Иванов. Ему помогали ассистенты Александр Кудрявцев и Андрей Филипкин. Резервный рефери – Игорь Холин.

После 31 сыгранного тура «Алания» располагается на четвёртом месте в турнирной таблиц ФНЛ, имея в своём активе 52 очка. «Балтика» (46) – на 10-й строчке.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
06 апреля 2022, среда. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Мусаев – 13'   0:2 Мусаев – 26'   0:3 Альшин – 52'
Удаления: Татаев – 32', Кочиев – 90' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022