Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев объяснил, почему залез на стол в Ростове.



«Фомин рассказывал, что я танцевал чечётку на столе в Ростове? Да я просто на стол запрыгнул. Мы тогда победили в Ростове без трёх игроков – им нужен был перерыв, так как было мало дней между играми. Плюс начали появляться больные. Пришлось выпускать молодых, мы проигрывали – 0:1. Во втором тайме решили всё-таки выпустить трёх основных и смогли выиграть. Это было причиной такой радости», – сказал Евсеев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. Ранее специалист работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», махачкалинском «Анжи», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». Уфимскую команду Евсеев покинул в 2020 году.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».