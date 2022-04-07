Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев объяснил, почему залез на стол в Ростове.
«Фомин рассказывал, что я танцевал чечётку на столе в Ростове? Да я просто на стол запрыгнул. Мы тогда победили в Ростове без трёх игроков – им нужен был перерыв, так как было мало дней между играми. Плюс начали появляться больные. Пришлось выпускать молодых, мы проигрывали – 0:1. Во втором тайме решили всё-таки выпустить трёх основных и смогли выиграть. Это было причиной такой радости», – сказал Евсеев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. Ранее специалист работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», махачкалинском «Анжи», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». Уфимскую команду Евсеев покинул в 2020 году.
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