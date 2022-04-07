«Зенит» объявил о продлении контракта с Алексеем Суторминым

«Зенит» продлил контракт с полузащитником Алексеем Суторминым. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2024/2025. В нынешнем розыгрыше чемпионата России полузащитник сыграл в 20 матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Сутормин является воспитанником «Зенита». Также хавбек выступал за «Оренбург» и «Рубин», в составе которого провёл одну неделю. Кроме этого, Алексей защищал цвета астраханского «Волгаря» и московского клуба «Строгино».

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 49 очков в 23 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров также входят «Динамо» (46) и ЦСКА (43).