«Будё-Глимт» с Хайкиным на 89-й минуте вырвал победу у «Ромы» в первом матче 1/4 финала ЛК

Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций «Будё-Глимт» принимал «Рому». Хозяева одержали победу, счёт — 2:1.



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился полузащитник гостей Лоренцо Пеллегрини, ему ассистировал Генрих Мхитарян. На 55-й минуте ответный мяч забил защитник «Будё-Глимт» Брис Вембангомо. На 89-й минуте результативный удар нанёс хавбек хозяев Уго Ветлесен, голевой пас отдал Амаль Пеллегрино.

Отметим, что ворота норвежского клуба защищал российский вратарь Никита Хайкин.



Встречу обслуживала нидерландская бригада арбитров, которую возглавлял Сердар Гёзюбююк. Ему помогали ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Сандер ван дер Эйк.



Ответная игра состоится 14 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.