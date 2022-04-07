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«Вест Хэм» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
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Прямая трансляция матчей Лиги Европы — 2021/2022, онлайн 7.04, РБ Лейпциг — Аталанта, Айнтрахт — Барселона

Миранчук против Тедеско — кто пролетит мимо полуфинала Лиги Европы? LIVE
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Лига Европы. Онлайн 1/4 финала
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А «Барселона» встретится с середняком немецкого чемпионата.

Привет, друзья! В течение двух предыдущих дней мы с вами наблюдали за яркими противостояниями в плей-офф Лиги чемпионов, а теперь пришло время для четвертьфиналов Лиги Европы. А там тоже есть на что посмотреть. В первом матче игрового дня (19:45 мск) «Лейпциг» встретится с «Аталантой» Алексея Миранчука. Немецкий клуб, который сейчас тренирует Доменико Тедеско, прошёл в 1/4 финала без борьбы, поскольку УЕФА исключил «Спартак» из числа участников плей-офф. Во втором временном слоте (22:00) пройдут сразу три матча, и главное внимание будет приковано к игре «Барселоны». Один из главных фаворитов турнира гостит у «Айнтрахта» (9-е место в Бундеслиге). Помимо этого, «Вест Хэм» примет «Лион», а «Рейнджерс» — «Брагу». Присоединяйтесь к трансляции, будет интересно!

Live Кирилл Закатченко

🇩🇪 Наверняка многим интересно, как там дела у Тедеско в Германии. Отвечаем на этот вопрос.

Тедеско перевернул сезон в Германии. Ждать ли «Лейпциг» в Лиге чемпионов? Тедеско перевернул сезон в Германии. Ждать ли «Лейпциг» в Лиге чемпионов?
09:25 Кирилл Закатченко

📰 Если кто-то пропустил события вчерашнего дня, ловите отчёты о матчах Лиги чемпионов. А внутри ещё и видео.

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