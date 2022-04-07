Миранчук против Тедеско — кто пролетит мимо полуфинала Лиги Европы? LIVE

Привет, друзья! В течение двух предыдущих дней мы с вами наблюдали за яркими противостояниями в плей-офф Лиги чемпионов, а теперь пришло время для четвертьфиналов Лиги Европы. А там тоже есть на что посмотреть. В первом матче игрового дня (19:45 мск) «Лейпциг» встретится с «Аталантой» Алексея Миранчука. Немецкий клуб, который сейчас тренирует Доменико Тедеско, прошёл в 1/4 финала без борьбы, поскольку УЕФА исключил «Спартак» из числа участников плей-офф. Во втором временном слоте (22:00) пройдут сразу три матча, и главное внимание будет приковано к игре «Барселоны». Один из главных фаворитов турнира гостит у «Айнтрахта» (9-е место в Бундеслиге). Помимо этого, «Вест Хэм» примет «Лион», а «Рейнджерс» — «Брагу». Присоединяйтесь к трансляции, будет интересно!
🇩🇪 Наверняка многим интересно, как там дела у Тедеско в Германии. Отвечаем на этот вопрос.
📰 Если кто-то пропустил события вчерашнего дня, ловите отчёты о матчах Лиги чемпионов. А внутри ещё и видео.
- 7 апреля 2022
-
09:38
-
09:35
-
09:21
-
09:20
-
08:52
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:14
-
07:55
-
06:35
-
04:43
-
03:55
-
03:16
-
02:58
-
02:49
-
02:37
-
02:32
-
02:09
-
02:07
-
01:47
-
01:44
-
01:29
-
01:25
-
01:12
-
01:12
-
01:01
-
00:56
-
00:51
-
00:42
-
00:40
-
00:36
-
00:34
-
00:24
-
00:24