Миранчук против Тедеско — кто пролетит мимо полуфинала Лиги Европы? LIVE

Привет, друзья! В течение двух предыдущих дней мы с вами наблюдали за яркими противостояниями в плей-офф Лиги чемпионов, а теперь пришло время для четвертьфиналов Лиги Европы. А там тоже есть на что посмотреть. В первом матче игрового дня (19:45 мск) «Лейпциг» встретится с «Аталантой» Алексея Миранчука. Немецкий клуб, который сейчас тренирует Доменико Тедеско, прошёл в 1/4 финала без борьбы, поскольку УЕФА исключил «Спартак» из числа участников плей-офф. Во втором временном слоте (22:00) пройдут сразу три матча, и главное внимание будет приковано к игре «Барселоны». Один из главных фаворитов турнира гостит у «Айнтрахта» (9-е место в Бундеслиге). Помимо этого, «Вест Хэм» примет «Лион», а «Рейнджерс» — «Брагу». Присоединяйтесь к трансляции, будет интересно!