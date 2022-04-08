Экс-игрок «Эвертона» прокомментировал информацию о том, что он призывал уволить Лэмпарда

Экс-игрок «Эвертона» Виктор Аничебе прокомментировал информацию о том, что он призывал руководство клуба уволить главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

«Даже не собирался говорить об этом, но искренне терпеть не могу некоторые СМИ. Я не призывал к увольнению Лэмпарда.

Кроме того, давайте задумаемся об этом на мгновение… Кто я, чёрт возьми, такой, чтобы призывать кого-то к увольнению? Я не имею никакого влияния, и моё мнение не имеет значения», — написал игрок в своих соцсетях.

Ранее Аничебе выразил разочарование по поводу нынешнего затруднительного положения своей бывшей команды. Часть английских СМИ процитировала его слова о том, что нужно уволить легенду «Челси», и предложение назначить Сэма Эллардайса в качестве мгновенной замены.