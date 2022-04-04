Лэмпард рассказал, грозит ли «Эвертону» вылет в Чемпионшип

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард рассказал, грозит ли его клубу вылет в Чемпионшип.
«Забитые голы — это талант и работа на тренировочной базе. Работа не всегда повторяется на поле, но нужно продолжать. Каждый игрок и команда проходят через такие моменты. Сегодня мы создали хорошие моменты у ворот, которых достаточно, чтобы забить два или три гола. Есть ещё 10 игр, чтобы сделать это снова.
10 игр — это много. Если к нам повернётся удача и мы продолжим показывать игру, которую показали с «Вест Хэмом» и с «Ньюкаслом», я твёрдо верю, что всё будет в порядке. Если сказать сейчас, что будет дальше, в будущем это может ничего не значить. Мы просто должны сосредоточиться на себе.
У «Эвертона» огромная история и фан-база. В данный момент мы работаем над тем, чтобы пережить этот неприятный момент. Я и игроки отдаём всё», – приводит слова Лэмпарда ESPN.
- 4 апреля 2022
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