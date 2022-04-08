Ротен — о Бензема: он должен выиграть что-то со сборной Франции

Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен высказался о нападающем мадридского «Реала» Кариме Бензема.
«Бензема – не чемпион Европы и не чемпион мира. Он выиграл Лигу наций, но этого мало. Легенд не так много. С другой стороны, мы можем сказать, что Карим входит в число лучших. Его игра за клуб сейчас – это просто невероятно. В 34 года он задирает планку всё выше и выше. С шансами «Реала» на Ла Лигу и Лигу чемпионов нынешний сезон может стать потрясающим для Бензема. Я считаю, что он должен выиграть что-то со сборной, чтобы его называли лучшим французским нападающим в истории», — цитирует Ротена RMC Sport.
В текущем сезоне Бензема сыграл за «Реал» в 36 матчах во всех турнирах, забив 37 голов, а также сделав 13 голевых передач.
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