Касильяс: Бензема – это Человек-паук, президент США, ваш ангел хранитель. Карим – это Бог!

Бывший вратарь и капитан мадридского «Реала» Икер Касильяс опубликовал в социальных сетях эмоциональный пост с восхищением об игре 34-летнего французского форварда «Королевского клуба» Карима Бензема.

«Карим – это «Человек-Паук», Карим – «Росомаха», Карим – швейцар в доме, Карим – твой лучший друг. Карим – твоя бабушка. Карим— президент США. Карим – это инструктор по прыжкам с парашютом. Карим – ваш ангел хранитель. Карим – это Бог!» — гласит пост Касильяса в «Твиттере».

Бензема пробил три пенальти в матче с «Сельтой».

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Напомним, что ранее Бензема отметился хет-триком в ворота лондонского «Челси» в выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА (3:1). Всего в текущем сезоне французский нападающий принял участие в 36 матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и 13 результативными передачами.