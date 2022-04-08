В «ПСЖ» считают, что назначение Зидана может убедить Мбаппе остаться в клубе

49-летний французский специалист Зинедин Зидан по-прежнему является выбором номер один в шорт-листе «Пари Сен-Жермен» на пост главного тренера, сообщает журналист France Bleu Фабрис Хокинс в «Твиттере».
Как отмечает источник, в руководстве парижского клуба убеждены, что приход такого именитого наставника может убедить остаться и одну из главных звёзд клуба – 23-летнего нападающего Килиана Мбаппе, чей контракт истекает уже ближайшим летом.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах за французский «ПСЖ» в чемпионате страны.
Ранее сообщалось, что «Реал» по-прежнему уверен в том, что со следующего сезона 23-летний футболист будет выступать в их команде. При этом окружение Мбаппе признаёт, что в услугах нападающего заинтересован не только испанский клуб.
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